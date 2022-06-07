К сдаче выпускных государственных экзаменов приступили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища

К сдаче выпускных государственных экзаменов приступили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища

В этом году выпускаться будут и курсанты специального факультета, на котором обучаются военнослужащие и офицеры иностранных государств по договоренности с Министерством обороны Российской Федерации.

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