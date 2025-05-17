Анжела

Ещё одна цель, которой однозначно достигла Украина - загадила русский язык "Курщиной", "Одещщиной" и прочей "Белгородчиной". Сначала журналисты, теперь уже и политологи и прочие, желающие высказаться на близкие к этому темы, вовсю используют эти украинизмы, хотя на русском они звучат чудовищно. При этом сами хохлы калёным железом выжигают "мову агрессора" из своего поля.