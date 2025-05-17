Медвежий угол
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Медвежий угол

38 753 подписчика

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Свежие комментарии

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УКРАИНА ТОЖЕ ДОБИЛАСЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ. НО ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО

УКРАИНА ТОЖЕ ДОБИЛАСЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ. НО ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО

KP.RU:Комсомольская правда Кто одержал победу на переговорах в Стамбуле: объясняем результаты встречи России и Украины Мирные переговоры России и Украины, которых с трепетом ждал весь мир, продлились меньше двух часов.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Глубоко смотрел.
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8 час.
Анжела
Ещё одна цель, которой однозначно достигла Украина - загадила русский язык &quot;Курщиной&quot;, &quot;Одещщиной&quot; и прочей &quot;Белгородчиной&quot;. Сначала журналисты, теперь уже и политологи и прочие, желающие высказаться на близкие к этому темы, вовсю используют эти украинизмы, хотя на русском они звучат чудовищно. При этом сами хохлы калёным железом выжигают &quot;мову агрессора&quot; из своего поля.
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8 час.
Meerflieger
&quot;...А еще 2 тысячи мужчин вернутся к своим семьям...&quot;(с) Одна тысяча. Хохлосвиньи вернутся на фронт.
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2 час.
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