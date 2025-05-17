KP.RU:Комсомольская правда Кто одержал победу на переговорах в Стамбуле: объясняем результаты встречи России и Украины Мирные переговоры России и Украины, которых с трепетом ждал весь мир, продлились меньше двух часов.
УКРАИНА ТОЖЕ ДОБИЛАСЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ. НО ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Глубоко смотрел.
Ответить
8 час.
Анжела
Ещё одна цель, которой однозначно достигла Украина - загадила русский язык "Курщиной", "Одещщиной" и прочей "Белгородчиной". Сначала журналисты, теперь уже и политологи и прочие, желающие высказаться на близкие к этому темы, вовсю используют эти украинизмы, хотя на русском они звучат чудовищно. При этом сами хохлы калёным железом выжигают "мову агрессора" из своего поля.
Ответить
8 час.
Meerflieger
"...А еще 2 тысячи мужчин вернутся к своим семьям..."(с) Одна тысяча. Хохлосвиньи вернутся на фронт.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии