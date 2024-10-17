"Русских начнут резать": Политолог Сатановский вернулся с грозным предупреждением и своим "рецептом" Победы

US

Uri Strukow

Демагогу бесполезно объяснять, что в стране есть законы. Определение вооруженного мятежа есть в УК РФ- Статья 279 Вооруженный мятеж- "Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации". Найдите применение этой статьи к действиям Вагнера.