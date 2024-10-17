Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Русских начнут резать": Политолог Сатановский вернулся с грозным предупреждением и своим "рецептом" Победы

"Русских начнут резать": Политолог Сатановский вернулся с грозным предупреждением и своим "рецептом" Победы

Политолог Евгений Сатановский после долгого отсутствия в медиаполе вернулся – и сразу с грозным предупреждением России.

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Комментарии
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Александр Попов
Пусть ИСРАЕЛЕФАШИСТАМ МОЗГИ ПРАВИТ, а то доиграются, исчезнут как УКРОФАШИСТЫ.
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1 час.
US
Uri Strukow
Демагогу бесполезно объяснять, что в стране есть законы. Определение вооруженного мятежа есть в УК РФ- Статья 279 Вооруженный мятеж- &quot;Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации&quot;. Найдите применение этой статьи к действиям Вагнера.
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1 час.
ММ
Митя Маевский
Сатановский это блеск , это сатана в степени бесконечность , но где рога ? Где копыта?
Ответить
7 мин.

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