Политолог Евгений Сатановский после долгого отсутствия в медиаполе вернулся – и сразу с грозным предупреждением России.
"Русских начнут резать": Политолог Сатановский вернулся с грозным предупреждением и своим "рецептом" Победы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
Пусть ИСРАЕЛЕФАШИСТАМ МОЗГИ ПРАВИТ, а то доиграются, исчезнут как УКРОФАШИСТЫ.
Ответить
1 час.
US
Uri Strukow
Демагогу бесполезно объяснять, что в стране есть законы. Определение вооруженного мятежа есть в УК РФ- Статья 279 Вооруженный мятеж- "Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации". Найдите применение этой статьи к действиям Вагнера.
Ответить
1 час.
ММ
Митя Маевский
Сатановский это блеск , это сатана в степени бесконечность , но где рога ? Где копыта?
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии