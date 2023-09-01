Военное обозрение

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Президент Нигерии: Никто не заинтересован в войне в Нигере после увиденных нами разрушений на Украине

Президент Нигерии: Никто не заинтересован в войне в Нигере после увиденных нами разрушений на Украине

В настоящее время страны ЭКОВАС готовы рассматривать вариант военного вмешательства в ситуацию в Нигере лишь после того, как будут исчерпаны все мирные варианты.

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