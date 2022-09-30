Прогнозируемый "котёл" в Красном Лимане может оказаться западнёй для ВСУ

Лиманское направление является самым обсуждаемым на данный момент. Военные эксперты и аналитики прогнозируют "котёл" для ВС РФ, однако он может стать западнёй для украинских бойцов, считает военный корреспондент Telegram-канала "На марше Z".
Лиманское направление является самым обсуждаемым на данный момент. Военные эксперты и аналитики прогнозируют "котёл" для ВС РФ, однако он может стать западнёй для украинских бойцов, считает военный корреспондент Telegram-канала "На марше Z".
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