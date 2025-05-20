Планы Honda по полной электрификации рухнули: теперь ставка на гибриды** К...

Планы Honda по полной электрификации рухнули: теперь ставка на гибридыКомпания Honda Motor решила существенно сократить запланированные на период до 2030 года инвестиции в производство электромобилей — на 30 %, до 7 трлн иен ($48,5 млрд).
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