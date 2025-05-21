Ресурс деталей для атомных станций повысят в два раза

Исследователи из Инжинирингового центра при Владимирском государственном университете адаптировали технологию лазерного термоупрочнения для увеличения износостойкости металлических деталей, которые выдерживают высокие механические и температурные нагрузки при работе в составе оборудования на атомных станциях.