ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 672 подписчика

“Сожительство - отстой”. Пять плюсов от официального оформления брака для мужчины и женщины в 2026 году

“Сожительство - отстой”. Пять плюсов от официального оформления брака для мужчины и женщины в 2026 году

Устал наблюдать, как взрослые дяди и тёти играют в песочнице под названием «сожительство», боясь слова «ЗАГС» как детсадовцы бояться прививки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
НУ ХОТЬ ЧТО-ТО О ЗДОРОВЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Ответить
3 н.