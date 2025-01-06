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В Брюсселе мужчина с ножом пытался проникнуть в офис и. о. премьера Бельгии

В Брюсселе мужчина с ножом пытался проникнуть в офис и. о. премьера Бельгии

В Брюсселе мужчина, который, предположительно, был вооружен ножом, попытался проникнуть в офис исполняющего обязанности премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, но его задержали сотрудники полиции, пишет Belga News Agency.

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Комментарии
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Eduard
Так пропустите!
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18 час.
Eduard
Иди друг,иди!
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18 час.
Eduard
Тут эти европейцы за свою душоку жалкую переживают,а украинцев убивайте сколько хотите,не жалко!
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18 час.

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