В Брюсселе мужчина с ножом пытался проникнуть в офис и. о. премьера Бельгии

В Брюсселе мужчина, который, предположительно, был вооружен ножом, попытался проникнуть в офис исполняющего обязанности премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, но его задержали сотрудники полиции, пишет Belga News Agency.
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