Совкомбанк начал сбор заявок в рамках IPO

Совкомбанк начал сбор заявок в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций (IPO). Заявку на приобретение акций можно подать до 14 декабря через ведущих российских брокеров, включая сам Совкомбанк.
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