Почему Симона Халеп не получила wild card на «Ролан Гаррос». «Это очень сложный выбор».

Симона Халеп, занимающая 1139-е место в рейтинге WTA, не попала на «Ролан Гаррос» в этом году. «Если бы Симона была оправдана в ходе рассмотрения ее апелляции в Спортивном арбитражном суде, мы могли бы принять другое решение.
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