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test mazurok

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📚 Охват дополнительным образованием для детей в Крыму вырос на 22

📚 Охват дополнительным образованием для детей в Крыму вырос на 22% В регионе дополнительные занятия посещают 258 тысяч ребят от 5 до 18 лет, рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

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