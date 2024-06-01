📚 Охват дополнительным образованием для детей в Крыму вырос на 22% В регионе дополнительные занятия посещают 258 тысяч ребят от 5 до 18 лет, рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
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📚 Охват дополнительным образованием для детей в Крыму вырос на 22% В регионе дополнительные занятия посещают 258 тысяч ребят от 5 до 18 лет, рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.