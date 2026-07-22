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Воронежские новости

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11-летний мальчик попал в больницу после столкновения питбайка и авто под Воронежем

11-летний мальчик попал в больницу после столкновения питбайка и авто под Воронежем

В Панинском районе автомобиль столкнулся с питбайком, которым управлял 11-летний ребенок. По предварительным данным, 32-летний водитель «Opel Astra» начал обгонять другой транспорт, выехав через сплошную разметку.

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