Из-за непогоды в Астрахани Госавтоинспекция перешла на усиленный режим службы

Для оказания помощи водителям спецтехники выделено 10 дополнительных экипажей ДПС. В связи с установившейся в Астрахани непогодой и для усиления контроля над дорожной обстановкой принято решение перевести Госавтоинспекцию на усиленный режим службы.
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