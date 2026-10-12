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ИА Регнум

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Бывшему топ-менеджеру пищекомбината дали 4 года по делу о сухпайках для МО

Бывшему топ-менеджеру пищекомбината дали 4 года по делу о сухпайках для МО

Бывшего топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвиру Смирнову приговорили к четырем годам колонии по делу о поставках некачественных сухпайков для российской армии.

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