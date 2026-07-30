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Расписание чемпионата Европы по водным видам спорта-2026 в Париже

С 31 июля по 16 августа в Париже пройдет чемпионат Европы по водным видам спорта. Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026 Париж, Франция Расписание финалов 31 июля  Прыжки в воду Смешанные командные соревнования – 16.

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