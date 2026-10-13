Зачем платить больше? Проверили ресурс дешевого китайского насоса и европейского бренда

При выборе циркуляционного насоса для системы отопления многие владельцы домов и квартир в Казахстане задаются вопросом: стоит ли переплачивать за европейский бренд или бюджетный китайский насос справится не хуже? На первый взгляд разница заключается только в цене, однако на практике большое значение имеют ресурс работы, надежность, стоимость обслуживания и возможность ремонта.