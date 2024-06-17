Путин сделал свой ход и выдвинул гениальную инициативу еще до того, как страны собрались на "мирный саммит

© POOL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Владимир Путин сделал гениальный ход, предложив план урегулирования конфликта перед саммитом в Швейцарии, пишет пользователь "Гуаньча".
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