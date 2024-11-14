Apple предъявлен иск о компенсации за «монополию iCloud» в Великобритании на сумму $3,8 млрд

Британская группа по защите прав потребителей «Which?» подала судебный иск против компании Apple в соответствии с антимонопольным законодательством от имени около 40 миллионов пользователей ее сервиса облачного хранения данных iCloud.
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