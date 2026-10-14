Скверу в Нижнем Новгороде присвоят имя академика Гапонова-Грехова

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий поддержал инициативу Института прикладной физики РАН о присвоении скверу на пересечении улиц Ульянова и Провиантской имени академика Андрея Гапонова-Грехова, а в 2026 году к 100-летию со дня рождения ученого там планируется открыть памятник.