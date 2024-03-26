GT: поддержка Киева окажется под угрозой, если он причастен к теракту в РФ

Поддержка Киева Западом может оказаться под угрозой в случае подтверждения причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», пишет газета Global Times со ссылкой на эксперта из Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня.