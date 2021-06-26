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Стало известно, как будут отдыхать россияне в следующем году

Стало известно, как будут отдыхать россияне в следующем году

В следующем году россияне будут отдыхать на новогодних праздниках 10 дней. Соответствующее решение было принято на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба правительства.

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