Стало известно, как будут отдыхать россияне в следующем году

В следующем году россияне будут отдыхать на новогодних праздниках 10 дней. Соответствующее решение было принято на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба правительства.
В следующем году россияне будут отдыхать на новогодних праздниках 10 дней. Соответствующее решение было принято на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба правительства.
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