Мир все ближе к ядерной катастрофе. Гонку вооружений не остановить

Сегодня исполняется 81 год со дня страшной атомной бомбардировки. В эту грустную дату давайте задумаемся: может ли мир существовать без ядерного оружия? ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Лидеры крупных держав угрожают применением ядерного оружия.