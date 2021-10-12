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Диетолог рассказала о вреде хлеба

Диетолог рассказала о вреде хлеба

Диетолог Марина Макиша рассказала о вреде хлеба. По ее словам, от хлеба из муки высшего сорта следует отказаться всем, поскольку этот продукт потенциально поднимает уровень глюкозы в крови, что может стать причиной развития диабета и ожирения.

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