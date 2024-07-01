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Березовую рощу в Академическом не будут застраивать

Березовую рощу в Академическом не будут застраивать

Березовую рощу в Академическом не будут застраивать. Участок территории переведен из зоны ЦС-2 (объекты среднего, высшего профессионального образования и научных комплексов) в статус «территории общего пользования ТОП-1» (парки, набережные, скверы, бульвары).

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