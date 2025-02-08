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Царьград

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"Увидите военного - хлопните по плечу": Сладков обратился к каждому в России. Всё очень серьёзно

"Увидите военного - хлопните по плечу": Сладков обратился к каждому в России. Всё очень серьёзно

Бывалый военный корреспондент Александр Сладков обратился к каждому в России. Всё очень серьёзно: "Увидите военного - хлопните по плечу".

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Хлопнешь по плечу, а на тебя дело о покушении на участника СВО или за дискредитацию.
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11 час.
ТБ
Татьяна Бут
Очень жаль военных. Ребята жизней не жалеют, а на них в лучшем случае смотрят равнодушно. Что-то не так с нашей страной. Народ почему-то считает что участие в СВО, это личное дело каждого, не понимая того, какое дело они делают.
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7 час.
ТТ
Татьяна Тимофеева
Всегда хотелось пожать руку и поблагодарить, но как то не ловко, наверное, стесняюсь!
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5 час.
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