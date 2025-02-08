"Увидите военного - хлопните по плечу": Сладков обратился к каждому в России. Всё очень серьёзно

Хлопнешь по плечу, а на тебя дело о покушении на участника СВО или за дискредитацию.

ТБ

Татьяна Бут

Очень жаль военных. Ребята жизней не жалеют, а на них в лучшем случае смотрят равнодушно. Что-то не так с нашей страной. Народ почему-то считает что участие в СВО, это личное дело каждого, не понимая того, какое дело они делают.