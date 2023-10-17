Politico: при любом исходе конфликта на Украине Россия выживет, в отличие от противника

Провалившееся украинское контрнаступление и начало новой фазы конфликта между Израилем и ХАМАС заставило кураторов Киева в Вашингтоне задуматься о том, что будет после окончания боевых действий на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии