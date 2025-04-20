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Лента новостей Крыма

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В Раде допустили признание Зеленским новых российских территорий

В Раде допустили признание Зеленским новых российских территорий

Глава Украины Владимир Зеленский может быть вынужден признать Крым и другие российские территории из-за ослабления своих позиций на международной арене.

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