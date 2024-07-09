Азнакай районының Сәпәй авылында «Бәбкә саклау» фольклор бәйрәме узды

Азнакай районының Сәпәй авылында халкыбызның көнкүреш йолалары, мәдәнияте, уеннары белән таныштыру, халык иҗатына кызыксыну уяту, телебезгә мәхәббәт уяту максаты белән «Бәбкә саклау йоласы» фольклор бәйрәме узды.
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