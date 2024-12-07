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Отказ принимать старые доллары у россиян объяснили

Отказ принимать старые доллары у россиян объяснили

Отказ принимать старые доллары не связан с попытками ущемить россиян. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, его цитирует ТАСС.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Жульё и махинаторы, как обычно, торжествуют сначала продают эти бумажки, а потом отказываются принимать.🤣😂
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