Протестующие в Тбилиси накинулись на пророссийских блогеров из США и Италии

В Тбилиси группа протестующих проявила агрессию в отношении двух известных пророссийских блогеров — гражданина США Патрика Ланкастера и гражданина Италии Андреа Лучиди, сообщает корреспондент РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии