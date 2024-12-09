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Протестующие в Тбилиси накинулись на пророссийских блогеров из США и Италии

Протестующие в Тбилиси накинулись на пророссийских блогеров из США и Италии

В Тбилиси группа протестующих проявила агрессию в отношении двух известных пророссийских блогеров — гражданина США Патрика Ланкастера и гражданина Италии Андреа Лучиди, сообщает корреспондент РИА Новости.

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