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Мировое обозрение

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Россия и Белоруссия совместно решат проблемы, связанные с ситуацией на Украине

Россия и Белоруссия совместно решат проблемы, связанные с ситуацией на Украине

Лукашенко приехал в Москву не за кредитами. На этот раз повестка жёстче: южные границы Союзного государства перестали быть формальностью.

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