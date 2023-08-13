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Экс-защитник «Урала» Хозин вернулся в «Енисей»

Экс-защитник «Урала» Хозин вернулся в «Енисей»

«Енисей» объявил о переходе защитника Владимира Хозина. 34-летний игрок подписал с красноярским клубом контракт до конца текущего сезона.

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