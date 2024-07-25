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"Полиция нам не указ". Безобразия на алматинской парковке продолжаются второй год

"Полиция нам не указ". Безобразия на алматинской парковке продолжаются второй год

Парковочный комплекс возле ТРК «АДК» стал головной болью для местных жителей. Здесь собираются подростки и устраивают шоу с опасными трюками, гоняют наперегонки, на высокой скорости подъезжают прямо к дверям торгового центра.

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