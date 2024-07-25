"Полиция нам не указ". Безобразия на алматинской парковке продолжаются второй год

Парковочный комплекс возле ТРК «АДК» стал головной болью для местных жителей. Здесь собираются подростки и устраивают шоу с опасными трюками, гоняют наперегонки, на высокой скорости подъезжают прямо к дверям торгового центра.
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