Уиткофф и Кушнер в Москве. Ультиматум? Чем закончатся переговоры. Прогноз

Представители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву новый "мирный план". Будет ли это ультиматум Москве? Чего ждут от нового раунда переговоров в России, на Украине и мире? Попробуем дать прогноз.
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"Будет ли это ультиматум Москве?" - Я сомневаюсь, так быстро примчались и будет скулежь, чтобы оставили пендосовское имущество! Был бы ультиматум - вызвали бы Ушакова в пендосию! 😂