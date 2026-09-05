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Царьград

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Уиткофф и Кушнер в Москве. Ультиматум? Чем закончатся переговоры. Прогноз

Уиткофф и Кушнер в Москве. Ультиматум? Чем закончатся переговоры. Прогноз

Представители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву новый "мирный план". Будет ли это ультиматум Москве? Чего ждут от нового раунда переговоров в России, на Украине и мире? Попробуем дать прогноз.

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Новый комментарий от пользователя
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СЕРГЕЙ Лютовизменено

"Будет ли это ультиматум Москве?" - Я сомневаюсь, так быстро примчались и будет скулежь, чтобы оставили пендосовское имущество! Был бы ультиматум - вызвали бы Ушакова в пендосию! 😂