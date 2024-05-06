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Картина дня. Финансы

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Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams

Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams

Вооруженные силы Украины были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что стало «огромным позором» для американской боевой машины, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.

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