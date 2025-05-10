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Тренер "Краснодара" Оленин пообещал постараться победить в оставшихся двух играх

Тренер "Краснодара" Оленин пообещал постараться победить в оставшихся двух играх

Старший тренер "Краснодара" Артур Оленин после матча 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА заявил, что команда постарается добиться положительного результата в двух оставшихся поединках против "Оренбурга" и "Динамо".

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