Тренер "Краснодара" Оленин пообещал постараться победить в оставшихся двух играх

Старший тренер "Краснодара" Артур Оленин после матча 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА заявил, что команда постарается добиться положительного результата в двух оставшихся поединках против "Оренбурга" и "Динамо".
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