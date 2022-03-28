Оби Топпин и Трей Мерфи – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 27 марта. Топ-10 возглавили авторы эффектных данков Оби Топпин («Нью-Йорк») и Трей Мерфи («Новый Орлеан»).
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