Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open

В четвертьфинале Хачанов в трех сетах переиграл 34-ю ракетку мира бельгийца Александра Блокса – 6:2, 7:5, 3:2.
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