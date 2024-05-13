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Гибель иммунной клетки (макрофага)

Гибель иммунной клетки (макрофага)

﻿﻿Гибель иммунных клеток (макрофагов) из-за токсинов, выделяемых кишечной палочкой). Микробные токсины – это токсичные вещества, вырабатываемые бактериями, грибами и простейшими после попадания в организм человека.

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