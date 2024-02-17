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Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

Размещение аптек, точек общепита, банков и различных сервисов в нежилых помещениях домов, которые возводятся в Москве в рамках программы реновации, способствует повышению качества жизни горожан, считает мэр столицы Сергей Собянин.

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