Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для жителей домов по реновации

Размещение аптек, точек общепита, банков и различных сервисов в нежилых помещениях домов, которые возводятся в Москве в рамках программы реновации, способствует повышению качества жизни горожан, считает мэр столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии