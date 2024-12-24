Правительству предложили закрепить практику выплаты 13-й зарплаты перед Новым годом

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратился с инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив официально закрепить в Трудовом кодексе (ТК) РФ обязанность работодателей выплачивать 13-ю заработную плату к Новому году.