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Царьград

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Слуцкий: Киевский режим угрожает мировой безопасности ядерным терроризмом

Слуцкий: Киевский режим угрожает мировой безопасности ядерным терроризмом

Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил обеспокоенность ядерными угрозами со стороны Киева. Беспилотники, направленные на Москву и Курчатовскую АЭС, свидетельствуют об угрозе ядерного терроризма, которую мировое сообщество не должно игнорировать.

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