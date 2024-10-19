Плющев о «Динамо»: «Все лучшее время получают легионеры, работы со своей молодежью нет. В руководстве загадочные люди типа Сушко»

Московский клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. – У «Динамо» отличная школа, не так давно клуб выигрывал Кубок Харламова – так работайте со своей молодежью, развивайте! Но ничего этого не происходит – все лучшее игровое время получают легионеры, команда ради мифического результата выживает.
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