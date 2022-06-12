Россия нарастит производство кораблей с высокоточным оружием

Отметим, что сегодня, в День России, на верфях будет заложено шесть кораблей и подводных лодок. Начало работ по строительству судов будет дано на предприятиях «Адмиралтейская верфь», «Средне-Невский судостроительный завод», «Зеленодольский завод им.