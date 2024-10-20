Ренато Усатый: «Хочу поблагодарить свою команду за проделанную работу»

Кандидат от «Нашей партии» на президентских выборах Ренато Усатый поблагодарил более 50 процентов граждан Республики Молдова, проголосовавших сегодня, и пообещал, что независимо от результата он продолжит «бороться за то, чтобы голос каждого гражданина быть услышан».