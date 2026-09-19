Эксперт: Инсульт редко сопровождается специфическими предвестниками

Исмаилов отметил, что основное профилактическое направление — контроль факторов риска, а не ожидание необычных ощущений.
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