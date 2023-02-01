ДНИ

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Мошенничество с современными технологиями: риелтор "кинул" 14 клиентов

Мошенничество с современными технологиями: риелтор "кинул" 14 клиентов

Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Однако, к сожалению, они оказываются на службе не только у добропорядочных граждан, но и у преступников, для которых цифровые возможности становятся возможностями нажиться на доверчивых людей.

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