Прыжок к переменам. Как барнаульский тренер помогает людям полюбить спорт

Виктория Старчак проводит тренировки на батутах для детей и взрослых Малоподвижный образ жизни, постоянное присутствие гаджетов и нехватка доступной физической активности — узнаете себя? Спорт и здоровый образ жизни многим кажутся тяжелыми и скучными.