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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Прыжок к переменам. Как барнаульский тренер помогает людям полюбить спорт

Прыжок к переменам. Как барнаульский тренер помогает людям полюбить спорт

Виктория Старчак проводит тренировки на батутах для детей и взрослых Малоподвижный образ жизни, постоянное присутствие гаджетов и нехватка доступной физической активности — узнаете себя? Спорт и здоровый образ жизни многим кажутся тяжелыми и скучными.

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