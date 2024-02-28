Как получать деньги от государства: 8 социальных пособий, которые доступны в 2024 году Елена ГалицкаяМногие граждане даже не догадываются о том, что им положены выплаты от государства, из-за чего теряют до нескольких десятков тысяч рублей ежегодно.
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